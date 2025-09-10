Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Девять лет назад в столице запустили Московское центральное кольцо (МЦК), ставшее на сегодняшний день одним из самых востребованных и комфортных видов городского транспорта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

За это время пассажиры совершили около 1,2 миллиарда поездок. Собянин добавил, что количество людей, пользующихся этим видом транспорта, постоянно растет.

"Сегодня МЦК – символ активного развития Москвы", – обратил внимание градоначальник.

По его словам, вокруг станций на месте заброшенных территорий и промышленных зон появились новые жилые кварталы. Таким образом, жители получили современные дома, а бизнес – возможности для роста.

В настоящее время принимаются все усилия для того, чтобы поезда ходили чаще. Например, интервал движения уже сокращен до четырех минут в часы пик, подытожил Собянин.

Ранее глава города объявил о старте подготовки к запуску двух новых трамвайных линий. Первая пройдет по Трифоновской улице и соединит ее с Рижской площадью, а вторая свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром, создавая диаметральные маршруты через центр столицы.

Вместе с тем Собянин напомнил, что в 2024 году было отремонтировано более 15 километров трамвайных путей. Также была восстановлена линия на улице Сергия Радонежского, которая соединила существующие пути на бульваре Энтузиастов и Андроньевской площади.

