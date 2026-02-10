EUobserver: ЕС введет санкции против рэпера Тимати и продюсера Игоря Солонина

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Евросоюз намерен расширить санкционные списки в отношении российских граждан, включив в него рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред) и продюсера, гендиректора Мариупольского театра Игоря Солонина. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.

Также под рестрикции могут подпасть президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко. Отмечается, что основанием для ограничительных мер против представителей РХБЗ названа якобы деятельность, связанная с химическим оружием.

Как утверждают СМИ, соответствующие предложения рассматриваются в рамках подготовки нового пакета санкций ЕС против России. Официального подтверждения этой информации со стороны европейских властей пока не поступало.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.