13 сентября, 11:30Транспорт
Восемь парадных поездов запустили на Кольцевой линии столичного метро в честь Дня города
В честь Дня города на Кольцевой линии запустили парад поездов. В этом году он проходит уже в десятый раз. Восьмью составами москвичам показывают историю развития метрополитена.
Первое подобное мероприятие прошло в 2015 году и было посвящено 80-летию метро. Пассажиры отмечают атмосферу поездки: для одних это воспоминания о девяностых, для других гордость за столицу и ее историю.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.