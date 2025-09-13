Восемь парадных поездов запустили на Кольцевой линии столичного метро в честь Дня города

В честь Дня города на Кольцевой линии запустили парад поездов. В этом году он проходит уже в десятый раз. Восьмью составами москвичам показывают историю развития метрополитена.

Первое подобное мероприятие прошло в 2015 году и было посвящено 80-летию метро. Пассажиры отмечают атмосферу поездки: для одних это воспоминания о девяностых, для других гордость за столицу и ее историю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.