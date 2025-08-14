Корреспондент Москвы 24 три дня проработал таксистом и рассказал о своем опыте

Автор "Специального репортажа" Антон Дергачев на три дня сменил профессию и сел за руль такси, чтобы изнутри узнать, как устроен этот бизнес.

Он расскажет, сколько удалось заработать за день, на какой машине и какого уровня он работал, узнавали ли его пассажиры. Также он поделится, что больше всего раздражало в поездках, как справлялся с навигатором, который сбивался, и приходилось ли пользоваться бумажной картой.

Зрители узнают, работал ли он днем или ночью, как и когда удавалось поесть и как планировал свой день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.