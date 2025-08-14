Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 14:30

Транспорт

Корреспондент Москвы 24 три дня проработал таксистом и рассказал о своем опыте

Корреспондент Москвы 24 три дня проработал таксистом и рассказал о своем опыте

Москвичам рассказали о ходе демонтажных работ на участке монорельса

Таксисты назвали нехватку инфраструктуры помехой для видеоконтроля осмотров в России

"Специальный репортаж": лайфхаки такси

Ленинградский вокзал после реконструкции получит подогреваемые навесы и цифровую навигацию

"Новости дня": 100 вагонов "Львенок-Москва" поставят в столицу до конца 2026 года

Таксистов в России хотят обязать проходить медосмотр и техосмотр под камерами

Половина балок разобрана на участке столичного монорельса

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 августа

В РФ предложили запретить заглушки для ремней безопасности

Автор "Специального репортажа" Антон Дергачев на три дня сменил профессию и сел за руль такси, чтобы изнутри узнать, как устроен этот бизнес.

Он расскажет, сколько удалось заработать за день, на какой машине и какого уровня он работал, узнавали ли его пассажиры. Также он поделится, что больше всего раздражало в поездках, как справлялся с навигатором, который сбивался, и приходилось ли пользоваться бумажной картой.

Зрители узнают, работал ли он днем или ночью, как и когда удавалось поесть и как планировал свой день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика