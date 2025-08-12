Сергей Собянин: новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы

Новый московский путепровод соединит Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Длина сооружения составит 370 метров. Путепровод протянется от Анадырского до Хибинского проезда. Он спроектирован в форме подковы, что позволит сохранить социально важные объекты: пешеходный мост через железную дорогу и здание поликлиники.

Сейчас строители готовят площадку и прокладывают временные подъездные дороги. После завершения всех работ территорию благоустроят и озеленят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.