12 августа, 10:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин: новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы

Сергей Собянин: новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы

Собянин: проект "Герой моего района" вносит заметный вклад в воспитании молодежи

Собянин: в ГКБ № 1 имени Пирогова открыт обновленный ревматологический центр

Собянин: более 2,2 тыс пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

Собянин открыл обновленный ревматологический центр в Первой градской больнице

Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Новый московский путепровод соединит Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Длина сооружения составит 370 метров. Путепровод протянется от Анадырского до Хибинского проезда. Он спроектирован в форме подковы, что позволит сохранить социально важные объекты: пешеходный мост через железную дорогу и здание поликлиники.

Сейчас строители готовят площадку и прокладывают временные подъездные дороги. После завершения всех работ территорию благоустроят и озеленят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

