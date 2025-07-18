18 июля, 23:55Город
"Мой район. Новости": бывшие станции столичного монорельса станут входами в парк
В Останкинском районе разбирают станции и разворотное кольцо монорельса, которое демонтируют не полностью. Сохранить планируется участок от "Тимирязевской" до "Выставочного центра". Там появятся входы в первый в стране парящий над землей парк.
Параллельно с демонтажем специалисты разрабатывают архитектурную концепцию нового пространства. Они продумают, как интегрировать исторические вагоны в проект.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".