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18 июля, 23:55

Город

"Мой район. Новости": бывшие станции столичного монорельса станут входами в парк

"Мой район. Новости": бывшие станции столичного монорельса станут входами в парк

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В Останкинском районе разбирают станции и разворотное кольцо монорельса, которое демонтируют не полностью. Сохранить планируется участок от "Тимирязевской" до "Выставочного центра". Там появятся входы в первый в стране парящий над землей парк.

Параллельно с демонтажем специалисты разрабатывают архитектурную концепцию нового пространства. Они продумают, как интегрировать исторические вагоны в проект.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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