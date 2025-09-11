Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 16:10

Транспорт

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 726 по двум районам Москвы и Люберцам

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 726 по двум районам Москвы и Люберцам

Открылась продажа билетов на первый рейс из Москвы в Краснодар

Первый рейс из Москвы в Краснодар выполнит "Аэрофлот" 17 сентября

Сергей Собянин: в День города работа метро и МЦК будет продлена

Аэропорт Краснодара возобновил работу после трехлетнего перерыва

США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

Следовавший из Петербурга в Москву пассажирский теплоход сел на мель

"Миллион вопросов": автоэксперт рассказал, как не попасть в ловушку при покупке машины

Белорусская авиакомпания "Белавиа" вышла из-под санкций США

Длина рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит 800 метров

Электробусы вышли на маршрут № 726 по двум районам Москвы и Люберцам. На нем можно будет добраться до станции метро "Лухмановская" и станции Люберцы третьего Московского центрального диаметра (МЦД).

По будням будут курсировать три электробуса последнего поколения. Это машины российского производства, сделанные на заводе "КАМАЗ". В этом году Москва получит 400 таких электробусов, 100 из которых уже прибыли в парки Мосгортранса.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика