"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 726 по двум районам Москвы и Люберцам

Электробусы вышли на маршрут № 726 по двум районам Москвы и Люберцам. На нем можно будет добраться до станции метро "Лухмановская" и станции Люберцы третьего Московского центрального диаметра (МЦД).

По будням будут курсировать три электробуса последнего поколения. Это машины российского производства, сделанные на заводе "КАМАЗ". В этом году Москва получит 400 таких электробусов, 100 из которых уже прибыли в парки Мосгортранса.

Подробнее – в программе "Новости дня".