08 сентября, 12:15

"Новости дня": на столичном маршруте № 149 появились новые электробусы

На четырех станциях Троицкой линии столичного метро совершено 13,5 млн поездок

"Это Москва. Инфраструктура": Кремлевское кольцо

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 сентября

С 15 сентября изменится расписание пригородных поездов на Октябрьской железной дороге

В Госдуме предложили поменять правила расчета транспортного налога

В России решили отменить двойное наказание за одно ДТП

Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

Беспилотный трамвай приступил к перевозке пассажиров в Москве

Россияне смогут наблюдать полное затмение Луны с борта самолета

Четыре современных электробуса вышли на линию маршрута № 149 в Восточном Дегунине. Они проходят мимо поликлиник, школ, детских садов и парков, а также соединяют район со станциями метро "Лианозово", "Яхромская" и двумя МЦД.

Для пассажиров предусмотрены все удобства: зарядка для телефонов, климат-контроль и полная доступность для маломобильных людей. Электробусы работают тихо, не загрязняют воздух и обеспечивают комфортную поездку.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
