"Новости дня": на столичном маршруте № 149 появились новые электробусы

Четыре современных электробуса вышли на линию маршрута № 149 в Восточном Дегунине. Они проходят мимо поликлиник, школ, детских садов и парков, а также соединяют район со станциями метро "Лианозово", "Яхромская" и двумя МЦД.

Для пассажиров предусмотрены все удобства: зарядка для телефонов, климат-контроль и полная доступность для маломобильных людей. Электробусы работают тихо, не загрязняют воздух и обеспечивают комфортную поездку.

