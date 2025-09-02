Москвичи увидят лунное затмение 7 сентября

Фото: 123RF/underworld

Жителям столицы будет хорошо видно лунное затмение 7 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего научного сотрудника МФТИ Евгению Кравченко.

По словам эксперта, начало частного лунного затмения придется на 19:26. Полное погружение в тень Земли наступит в 20:30, а в 21:53 Луна начнет выход из тени. В результате общая продолжительность затмения с частными лунными фазами составит 3,5 часа, вместе с полутеневыми фазами – 5,5 часа.

В фазе полного затмения Луна будет отлично видна москвичам невооруженным глазом в виде тусклого, но отчетливого темно-красного диска, несмотря на то что небо еще не будет совсем темным, подчеркнула Кравченко.

Она уточнила, что в этот вечер на небе восточнее от Луны можно будет увидеть Сатурн, который будет в виде небольшой немерцающей желтоватой звезды.

Следующее полное лунное затмение ожидается 3 марта 2026 года. Его можно будет наблюдать только в восточных регионах России, сказала специалист.

"В Москве в следующий раз полное лунное затмение будет видно лишь 31 декабря 2028 года", – добавила собеседница агентства.

Как рассказала ранее астролог Алина Сафронова, 7 сентября ожидается лунное затмение в знаке Рыбы, а 21-го – солнечное в Деве. Из них будет состоять коридор затмений, действие которого будет ощущаться до 28 сентября.

Она отметила, что во время этого явления у людей может появиться беспокойство о близких и собственном здоровье. Также на первый план выйдут вопросы, связанные с учебой, изучением иностранных языков, коммуникацией с другими людьми.