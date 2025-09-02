Форма поиска по сайту

02 сентября, 16:30

Транспорт

"Новости дня": школьные рейсы автобусов заработали в Южном Тушине

"Новости дня": школьные рейсы автобусов заработали в Южном Тушине

Юным москвичам теперь удобнее добираться до школ. В Южном Тушине и еще девяти округах появились специальные рейсы автобусов и электробусов. На 13 маршрутах по утрам и после окончания уроков меняются трассы следования. Такие рейсы отмечены буквой "А" после номера. Например, маршрут С377а останавливается у школы № 1056.

На многих линиях работают новые электробусы с низким полом, широкими входами и климатической системой. Сеть наземного транспорта в Москве продолжает развиваться: только за прошлый год появилось 110 новых остановок у школ, поликлиник, вокзалов и метро. Полный список школьных маршрутов можно найти на сайте Мосгортранса.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
