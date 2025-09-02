"Известия": "Ангара" может прекратить полеты после проверки Ространснадзора

Фото: depositphotos/nitinut380

Авиакомпания "Ангара" может остановить полеты после проверки, связанной с крушением ее самолета Ан-24 в Амурской области в июле. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина в Росавиацию.

Федеральное агентство воздушного транспорта лишило "Ангару" сертификата авиационного учебного центра в августе. В ходе проверки были выявлены нарушения правил подготовки специалистов. АУЦ "Ангары" занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.

Кроме того, и Ространснадзор выявил серьезные нарушения в авиакомпании после катастрофы Ан-24, что, как пишут СМИ, может привести к частичной приостановке ее деятельности.

В письме руководителя ведомства Гулина в Росавиацию говорится, что претензии касаются не только летной работы и технического обслуживания, но и подготовки экипажей.

"В ходе контрольных мероприятий "вскрыты многочисленные факты выполнения полетов на воздушных судах без технического обслуживания и несвоевременной замены компонентов с ограниченным ресурсом", – пишет издание, ссылаясь на документ.

Также отмечается систематическое невыполнение директив по летной годности, фиктивное проведение части работ по техобслуживанию или их выполнение с нарушением технологий. Более того, Ространснадзор выявил случаи полетов воздушных судов с неисправностями.

"Выполнение коммерческих перевозок на воздушном судне, не прошедшем техническое обслуживание, также влечет правовые последствия по аннулированию сертификата эксплуатанта", – добавляется в письме.

Тем не менее в Росавиации уточнили, что на данный момент решение об аннулировании сертификата эксплуатанта не принято.

Пассажирский самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, пропал 24 июля. Спустя время его фрагменты обнаружили в труднодоступной местности на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета, принадлежавшего "Ангаре", находились 48 человек. В результате все погибли, в том числе заслуженный хирург из Хабаровска, 71-летний Леонид Майзель и пятеро сотрудников РЖД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

Спустя время специалисты обнаружили на месте крушения самолета бортовые самописцы. Их доставили в Москву для расшифровки. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) осмотрели черные ящики. В результате выяснилось, что магнитная лента была уничтожена пожаром, однако информация речевого самописца сохранилась.

Кроме того, были изъяты два двигателя лайнера и другие детали, представлявшие интерес для следствия.