Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра компании "Ангара"

Фото: depositphotos/Chalabala

Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) иркутской авиакомпании "Ангара", сообщила пресс-служба федерального агентства воздушного транспорта.

Решение было принято после внеплановой проверки, которую провели в связи с катастрофой Ан-24 около Тынды. Результаты показали несоответствие требованиям федеральных авиационных правил подготовки персонала.

В Росавиации пояснили, что АУЦ "Ангары" занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техническому обслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. В рамках инспекции Восточно-Сибирское МТУ агентства обнаружило нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов.

"Теперь для обучения авиационного персонала "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных АУЦ", – заключили в ведомстве.

Росавиация ранее уже изымала сертификат у иркутской авиакомпании "Ангара", на основании которого специалисты осуществляли техническое обслуживание самолетов и их составляющих. Такое решение было принято после внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Ространснадзора и Росавиации.

Выяснилось, что документы были оформлены без фактического выполнения работ, а необходимое оборудование не использовалось. Кроме того, компания не предоставила доказательства устранения рисков.

