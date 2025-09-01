Сигналы светофоров начали отображаться в приложениях "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор". Это стало возможным благодаря внедрению Интеллектуальной транспортной системы ЦОДД в навигационные сервисы компании.

Новая функция подскажет водителям, сколько времени осталось до смены сигнала. В настоящее время она действует в Москве внутри Садового кольца, а также в районах Савеловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.