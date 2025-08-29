Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 17:15

Нейросеть Алиса рассказала, как менялся формат школьных линеек в Москве в течение 30 лет

Ведущие Москвы 24 попросили нейросеть Алису сравнить длительность и наполнение школьных линеек на 1 сентября в Москве за последние 30 лет.

Искусственный интеллект представил таблицу, в которой разделил данный временной промежуток на 4 периода. Нейросеть отметила, что в последние годы длительность линеек сократилась, а в современной программе стало больше формальных элементов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологииобществовидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

