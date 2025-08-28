Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 07:45

Мэр Москвы

Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году

Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году

Мэр Москвы: второй этап создания кинопарка "Москино" завершен

Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино"

Завершен второй этап создания кинопарка "Москино" – Сергей Собянин

Собянин: завершился второй этап создания кинопарка "Москино"

Сергей Собянин сообщил, что нового появится в МЭШ в будущем учебном году

Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Собянин: 1,6 млн ребят пойдут в детсады, школы и колледжи Москвы в этом году

Московские колледжи, школы и детские сады полностью подготовлены к новому учебному году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Он отметил, что в этом году в столичные учебные заведения пойдут более 1,6 миллиона человек, в том числе около 100 тысяч первоклассников.

В МЭШ появятся новые инструменты, направленные на углубленное изучение физики и информатики, а также на профориентацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика