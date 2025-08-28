Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году

Московские колледжи, школы и детские сады полностью подготовлены к новому учебному году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Он отметил, что в этом году в столичные учебные заведения пойдут более 1,6 миллиона человек, в том числе около 100 тысяч первоклассников.

В МЭШ появятся новые инструменты, направленные на углубленное изучение физики и информатики, а также на профориентацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.