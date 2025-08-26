Режиссер Вуди Аллен ответил на критику Киева за участие в Московской неделе кино

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Американский режиссер Вуди Аллен считает неправильным прекращение художественного диалога с Россией. Таким образом он прокомментировал критику его участия в Московской международной неделе кино со стороны МИД Украины.

По словам Аллена, он не одобряет действия РФ в контексте украинского конфликта.

"Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение художественного диалога – это хороший способ помочь", – отметил режиссер в интервью газете The Guardian.

25 августа Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за "публичную поддержку российской агрессии" после того, как тот в онлайн-режиме принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино.

В свою очередь, МИД Украины осудил участие Аллена в мероприятии. Позже во Львове отменили показ мюзикла режиссера "Пули над Бродвеем", который должен был пройти 28–29 августа.