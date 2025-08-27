Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итоги Московской международной недели кино подвел в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр Москвы заявил, что в рамках события состоялось около 200 мероприятий, которые посетили свыше 700 тысяч гостей.

Также были поданы первые две заявки на рибейты. Собянин пояснил, что под этим словом подразумевается возмещение части средств, которые были потрачены во время съемок международных проектов в Москве.



Кроме того, была достигнута договоренность снять с индийскими партнерами художественный фильм о бадминтоне. В свою очередь, с узбекскими кинопроизводителями столица планирует увековечить память Ташкентской дивизии, которая участвовала в Битве за Москву.



Помимо этого, городу удалось заключить контракты с Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией. В рамках этих соглашений стороны должны поделиться опытом для дальнейшего развития городских кинокластеров, обменяться съемочными группами между странами.



Другим важным событием стал запуск московского кинотрака – это мобильный кинотеатр с экраном, который встроен в кузов автомобиля. Эта разработка была представлена сразу на нескольких площадках. Благодаря данному проекту желающие могли посмотреть не только отечественные, но и зарубежные фильмы, в том числе итальянского, французского, американского, немецкого или сербского производства.



В рамках Московской международной недели кино российские кинокомпании провели вместе с городским благотворительным проектом "Город неравнодушных" киноаукцион. Также прошли различные кинопоказы, автограф-сессии, встречи со звездами и именитыми гостями, в том числе с режиссерами Вуди Алленом и Эмиром Кустурицей.

Собянин выразил надежду на то, что в 2026 году Московская международная неделя кино будет не менее масштабной и запоминающейся.

Ранее режиссер Федор Бондарчук отметил огромный вклад Собянина в развитие отечественного кино. По его словам, мэр Москвы в течение последних трех лет сделал для данной отрасли то, что не мог сделать никто. Он также выразил особую признательность градоначальнику от лица всех кинематографистов.

