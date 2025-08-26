Константин Богомолов: Москва очень серьезно вкладывается в киноиндустрию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти Москвы очень серьезно вкладываются в развитие киноиндустрии, например, возводят новые площадки для съемок, создают новые возможности для кинематографистов. Об этом заявил режиссер Константин Богомолов.

Деятель культуры отметил, что ему нравится организованная властями Московская международная неделя кино, которая проходит с 23 по 27 августа. По его словам, такие мероприятия полезны не только для профессионалов, но и для молодого поколения, а также для тех, кто хочет продолжить карьеру в киноиндустрии.

Кроме того, Богомолов указал на то, что такие события демонстрируют востребованность кино, а также то, что эта сфера продолжает развиваться.

"Это такая популяризация и демонстрация, что кинопроцесс жив. И что в него вкладываются большие силы. И в том числе силы Москвы", – заключил режиссер.

В рамках Московской международной недели кино столица принимает экспертов индустрии из 21 страны, в том числе из Китая, Индии, Бразилии, Египта и Турции. Для гостей проходят показы российских и зарубежных кинопроектов, автограф-сессии и творческие встречи.

