Зрители назвали лучшие российские боевики

Фото: depositphotos/boggy22

Дилогия режиссера Алексея Балабанова "Брат" была признана лучшим отечественным боевиком, вышедшим после 1991 года. Это следует из рейтинга, составленного редакцией киноканала "Русский Бестселлер" ко Дню российского кино. С ним ознакомилась Москва 24.

В ходе составления рейтинга эксперты использовали данные российских и зарубежных ресурсов: "Кинопоиск", "Бюллетень кинопрокатчика", "Кино-Театр.ру", "Киноафиша", Megacritic, Film.ru, IMDb и другие. В результате в топ вошли:

"Брат" (1997), "Брат 2" (2000); "Балканский рубеж" (2019); "Война" (2002); "Гранит" (2021); "Турист" (2021); "Майор Гром: Чумной Доктор" (2021); "9 рота" (2005); "Однажды в пустыне" (2022); "Ночной дозор" (2004), "Дневной дозор" (2005); "Майор Гром: Игра" (2024).

Возглавляет топ дилогия Балабанова "Брат". За нее в 2000 году постановщик был отмечен на фестивале "Кинотавр" в номинации "Лучший режиссер", а исполнитель главной роли Сергей Бодров одержал победу в категории "Лучший актер".

Второе место в рейтинге занимает "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина. Автором идеи и продюсером выступил Гоша Куценко, также сыгравший в ленте одну из ролей. Сюжет фильма разворачивается в 1999 году в разгар войны в Косове. Российским бойцам спецназа необходимо удержать важный аэропорт, играющий стратегическую роль в конфликте, а их противниками окажутся албанские боевики.

Далее следует еще одна картина Балабанова – "Война". Она рассказывает о том, как бывший пленный Ваня Ермаков возвращается в Чечню вместе с англичанином по имени Джон. Там им необходимо освободить капитана российской армии Медведева и невесту Джона Маргарет. Балабанов стремился к предельной реалистичности в фильме. Для этого он много общался с бывшими пленными, путешествовал по Кабардино-Балкарии и изучал видеокассеты о преступлениях боевиков.

Четвертое место в рейтинге досталось "Граниту" Дениса Нейманда. Фильм рассказывает о бойце спецназа, который сражается против террористов в джунглях Мозамбика. Роль главного героя исполнил звезда сериала "Морские дьяволы" Олег Чернов.

Замыкает пятерку "Турист" Андрея Щербинина. Картина посвящена борьбе российских солдат с бандитскими группировками на территории Африки.

Шестую строчку занимает российский кинокомикс о следователе из Санкт-Петербурга "Майор Гром: Чумной Доктор". Работа Олега Трофима стала хитом на Netflix летом 2021 года, а также возглавила рейтинги 14 стран, в том числе Бразилии, Испании, Чехии и Италии.

На седьмой позиции расположился режиссерский дебют Федора Бондарчука "9 рота". Кинолента рассказывает о семи призывниках, которые после нескольких месяцев подготовки оказываются в пекле афганской кампании. После выхода военная драма стала одним из самых кассовых отечественных фильмов 2005 года.

Восьмое место досталось работе режиссера Андрея Кравчука и студии Алексея Учителя "Однажды в пустыне". Лента повествует о сирийском конфликте, в ходе которого российским саперам необходимо разминировать Пальмиру для спасения древнейших памятников цивилизации.

Девятую строчку занимают "Ночной дозор" и "Дневной дозор" режиссера Тимура Бекмамбетова. В основу сюжета легла серия романов писателя Сергея Лукьяненко о противостоянии сил тьмы и светлых магов в Москве начала 2000-х.

Десятое место досталось сиквелу фильма "Майор Гром" с подзаголовком "Игра". Картина закрывала 46-й ММКФ и была признана успешнее первой части.

