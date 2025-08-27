Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": психолог рассказал, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

"Миллион вопросов": психолог рассказал, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

С 1 сентября в РФ изменятся правила выдачи образовательных кредитов

Сергей Собянин сообщил, что нового появится в МЭШ в будущем учебном году

Собянин: 1,6 млн ребят пойдут в детсады, школы и колледжи Москвы в этом году

Задания ЕГЭ будут полностью соответствовать школьной программе в 2026 году

Бюджетные места в медицинских вузах РФ могут стать целевыми

Студенты-дизайнеры столичного колледжа разработали 14 уникальных проектов

Проекты московских студентов-дизайнеров начали применять в театрах и музеях

Москвичи смогут увидеть школы будущего в рамках Дней открытых дверей

Дни открытых дверей стартовали в обновленных школах Москвы

Что такое "психологическая готовность к школе"? Какие главные страхи у будущего первоклассника и как родителям помочь с ними справиться?

Как мотивировать ребенка на выполнение домашних заданий? Что делать, если ребенок жалуется, что его обижают в школе? И как понять, что школа или учитель не подходят ребенку?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила психолог Кира Макарова.

Читайте также
Программа: Миллион вопросов
образованиеобществовидеоДмитрий Найда

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика