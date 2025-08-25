Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 23:00

Культура

В рамках Московской недели кино эксперты обсудили развитие проекта киногородов

В рамках Московской недели кино эксперты обсудили развитие проекта киногородов

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади

Москвичам назвали лучшие фильмы лета 2025 года

Еще один показ спектакля прошел в Москве в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Спектакль "Скамейка" показали зрителям в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Сергей Собянин: около 18 тыс гостей посетили "Ночь кино" в этом году

Представители из Китая, Бразилии и Франции приехали в Москву на Международную неделю кино

Зарубежные эксперты приехали в Москву на Международную неделю кино

Московская международная неделя кино стартовала в столице

"Кинокульт": "Родня"

В рамках Московской недели кино эксперты обсудили развитие проекта киногородов. Столица договаривается с разными странами о взаимодействии в данной области.

Сегодня киногорода – это не просто локации для съемок, а точки роста, в которых сходятся инфраструктура, технологии и международное сотрудничество. Примером может служить кинопарк "Москино". Подобные площадки существует и в других странах, которые готовы обмениваться опытом и сотрудничать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика