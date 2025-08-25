В рамках Московской недели кино эксперты обсудили развитие проекта киногородов. Столица договаривается с разными странами о взаимодействии в данной области.

Сегодня киногорода – это не просто локации для съемок, а точки роста, в которых сходятся инфраструктура, технологии и международное сотрудничество. Примером может служить кинопарк "Москино". Подобные площадки существует и в других странах, которые готовы обмениваться опытом и сотрудничать.

