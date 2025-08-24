Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 00:30

Культура

Показ проекта "В списках не значился" прошел на Северном речном вокзале

Показ проекта "В списках не значился" прошел на Северном речном вокзале

Акция "Ночь кино 2025" стартовала в Москве

Московский театр оперетты выступил в музейном парке "Политех"

Солисты Московского театра оперетты выступили в музейном парке "Политех"

"Кафе Эпоха": Владимир Гостюхин и Борис Галкин

Спектакль "Вишневый сад" прошел в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Амфитеатр музейного парка "Политех" показал постановку "Вишневый сад"

Генеральная репетиция открытия фестиваля "Спасская башня" прошла в Москве

"Интервью": Лариса Рубальская – о том, можно ли заработать на стихах

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, почему соглашается писать стихи на заказ

На Северном речном вокзале прошел специальный показ проекта "В списках не значился" о создании одноименного спектакля в Театре Олега Табакова. Документальный фильм стал коллаборацией проекта "Сити" и театра.

Военная драма была поставлена по повести Бориса Васильева о подвиге Неизвестного солдата. Исполнитель главной роли, актер Владислав Миллер, признался, что работа над спектаклем была огромной ответственностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиногородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика