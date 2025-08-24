Показ проекта "В списках не значился" прошел на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале прошел специальный показ проекта "В списках не значился" о создании одноименного спектакля в Театре Олега Табакова. Документальный фильм стал коллаборацией проекта "Сити" и театра.

Военная драма была поставлена по повести Бориса Васильева о подвиге Неизвестного солдата. Исполнитель главной роли, актер Владислав Миллер, признался, что работа над спектаклем была огромной ответственностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

