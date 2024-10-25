Писатель Андрей Усачев поделился секретом своего успеха, объяснив, что его книги, такие как "Умная собачка Соня", "Дедморозовка" и "Котобои", привлекают миллионы поклонников литературы благодаря тому, что в них он обращается к внутреннему ребенку, который есть в каждом.

Усачев утверждает, что не стремится специально писать для детей, но его произведения находят отклик у юных читателей, так как они просты и понятны, как стихи Агнии Барто.

Большое интервью с писателем Андреем Усачевым выйдет в пятницу, 25 октября, в эфире телеканала Москва 24