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25 октября, 17:15

Культура

Писатель Андрей Усачев поделился секретом своего успеха

Писатель Андрей Усачев поделился секретом своего успеха

Писатель Андрей Усачев рассказал, откуда пришла идея для книг "Умная собачка Соня"

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Писатель Андрей Усачев поделился секретом своего успеха, объяснив, что его книги, такие как "Умная собачка Соня", "Дедморозовка" и "Котобои", привлекают миллионы поклонников литературы благодаря тому, что в них он обращается к внутреннему ребенку, который есть в каждом.

Усачев утверждает, что не стремится специально писать для детей, но его произведения находят отклик у юных читателей, так как они просты и понятны, как стихи Агнии Барто.

Большое интервью с писателем Андреем Усачевым выйдет в пятницу, 25 октября, в эфире телеканала Москва 24

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