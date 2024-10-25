25 октября, 16:30Культура
Писатель Андрей Усачев рассказал, откуда пришла идея для книг "Умная собачка Соня"
Писатель Андрей Усачев, автор книги "Умная собачка Соня", поделился историей создания этого произведения. Он рассказал, что Соня действительно существовала в их семье и была умной и дружелюбной собакой.
Усачев также отметил, что законы популярности напоминают поиски формулы успеха или любви. Однако он подчеркнул, что нет универсальной формулы, и успех зависит от индивидуального подхода и усилий.
Большое интервью с писателем Андреем Усачевым выйдет в пятницу, 25 октября, в эфире телеканала Москва 24