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25 октября, 16:30

Культура

Писатель Андрей Усачев рассказал, откуда пришла идея для книг "Умная собачка Соня"

Писатель Андрей Усачев рассказал, откуда пришла идея для книг "Умная собачка Соня"

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Писатель Андрей Усачев, автор книги "Умная собачка Соня", поделился историей создания этого произведения. Он рассказал, что Соня действительно существовала в их семье и была умной и дружелюбной собакой.

Усачев также отметил, что законы популярности напоминают поиски формулы успеха или любви. Однако он подчеркнул, что нет универсальной формулы, и успех зависит от индивидуального подхода и усилий.

Большое интервью с писателем Андреем Усачевым выйдет в пятницу, 25 октября, в эфире телеканала Москва 24

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