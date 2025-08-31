Четыре современных электробуса вышли на маршрут на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Четыре новых электробуса вышли на маршрут № 149, который соединяет четыре станции рельсового каркаса Москвы в четырех районах на севере столицы. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Каждый новый электробусный маршрут помогает улучшать экологию в городе. На маршруте № 149 курсируют четыре инновационные машины российского производства. Мы продолжаем развивать электротранспорт, как поручил Сергей Собянин", – цитирует его портал мэра и правительства города.

Теперь проехать на современном транспорте можно от станции метро "Лианозово" до "Яхромской", а также до МЦД-1 Дегунино.

Ранее Ликсутов рассказывал, что с начала 2025 года в столице запустили 44 электробусных маршрута. С запуском новой техники число ежедневных поездок на электробусах выросло на 36% по сравнению с летом прошлого года. Всего новый транспорт вышел на дороги в более чем 60 районах Москвы. Впервые электробус появился в поселке Кокошкино, а больше всего новых маршрутов запущено на юго-западе столицы – 12.

