В Москве появились 44 электробусных маршрута с начала 2025 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С начала года в Москве запустили 44 электробусных маршрута, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
"С запуском на маршруты новой техники число ежедневных поездок на электробусах выросло на 36% по сравнению с летом прошлого года. Еще больше москвичей стали пользоваться безопасным, комфортным и самым современным транспортом, который сводит к минимуму негативное влияние на окружающую среду", – цитирует Ликсутова пресс-служба Дептранса.
Всего новый транспорт вышел на дороги в более чем 60 районах Москвы. Впервые электробус появился в поселке Кокошкино, а больше всего новых маршрутов запущено на юго-западе столицы – 12.
Также в этом году появились свыше 50 новых ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и были подписаны контракты на поставку в 2025–2027 годах еще 1 100 единиц экологичного транспорта, из которых 100 уже поступили в парки Мосгортранса.
Кроме того, площадка "Новокосино" в этом году была полностью переведена на обслуживание электротранспорта.
Ранее в Мосгортрансе рассказывали, что в столице могут появиться электробусы с функцией беспилотного управления. В рамках контракта планируется поставить порядка пяти экспериментальных автобусов на электрической тяге, которые будут иметь полностью цифровое управление.
Их также оснастят электроуправляемой рулевой рейкой, интеллектуальным контролем скорости и системой зрения, а также лидарами, камерами распознавания и радарами.
