ВСМ Москва – Санкт-Петербург проложат по коридору МЦД-3

Высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург планируется проложить по существующим транспортным коридорам, рассказала член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец. Новая магистраль сократит время поездки между двумя городами до 2 часов 15 минут.

По словам Муринец, основным направлением станет линия МЦД-3 от Раменок до Зеленограда, что ускорит реализацию проекта. Сейчас на Урале началась сборка первого поезда для магистрали. Его тестирование начнется через два года.



