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11 апреля, 07:15

Транспорт

В России хотят разработать систему оценки эффективности работы автошкол

В России хотят разработать систему оценки эффективности работы автошкол

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Идея с рейтингом российских автошкол становится все реальнее. Проект Федерального закона обсудили в Общественной палате. Власти планируют разработать систему оценки эффективности работы автошкол. Их качество хотят определять по итогам сдачи экзаменов и количеству ДТП, в которые попали выпускники.

Однако представители ряда автошкол сомневаются в прямой связи между аварийностью и качеством подготовки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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