В России хотят разработать систему оценки эффективности работы автошкол

Идея с рейтингом российских автошкол становится все реальнее. Проект Федерального закона обсудили в Общественной палате. Власти планируют разработать систему оценки эффективности работы автошкол. Их качество хотят определять по итогам сдачи экзаменов и количеству ДТП, в которые попали выпускники.

Однако представители ряда автошкол сомневаются в прямой связи между аварийностью и качеством подготовки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.