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15 марта, 17:30

M24.RU

Пилотный проект бесплатных экскурсий на речных электросудах стартовал в Москве

Пилотный проект бесплатных экскурсий на речных электросудах стартовал в Москве

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Москва с необычного ракурса: 15 марта в столице стартовал пилотный проект бесплатных экскурсий на речных электросудах. Зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире следить за первым познавательным круизом.

Экскурсионный маршрут, разработанный Музеем транспорта Москвы, начался на причале ЗИЛ и завершился на Южном речном вокзале. Во время поездки гид рассказал, как бывшие заводские территории трансформируются в жилые кварталы, а зоны отчуждения превращаются в новые точки притяжения.

Вместе с пассажирами насладилась живописными видами и узнала истории о знаковых объектах города ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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