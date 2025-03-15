15 марта, 17:30M24.RU
Пилотный проект бесплатных экскурсий на речных электросудах стартовал в Москве
Москва с необычного ракурса: 15 марта в столице стартовал пилотный проект бесплатных экскурсий на речных электросудах. Зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире следить за первым познавательным круизом.
Экскурсионный маршрут, разработанный Музеем транспорта Москвы, начался на причале ЗИЛ и завершился на Южном речном вокзале. Во время поездки гид рассказал, как бывшие заводские территории трансформируются в жилые кварталы, а зоны отчуждения превращаются в новые точки притяжения.
Вместе с пассажирами насладилась живописными видами и узнала истории о знаковых объектах города ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.