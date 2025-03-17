17 марта, 22:15Город
В Москве открылась фотовыставка к 11-й годовщине воссоединения Крыма с РФ
К 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией состоялось открытие фотовыставки "Крым в моем сердце". Отбирались снимки с помощью конкурса, в рамках которого кадры присылали не только профессиональные фотографы, но и любители.
Теперь 20 фотографий крымского полуострова можно будет увидеть с 17 по 31 марта на Тверском бульваре перед штаб-квартирой ТАСС и на ВДНХ. Еще одна выставка откроется в Симферополе у здания туристско-информационного центра на ж/д вокзале.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.