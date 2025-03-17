В Москве открылась фотовыставка к 11-й годовщине воссоединения Крыма с РФ

К 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией состоялось открытие фотовыставки "Крым в моем сердце". Отбирались снимки с помощью конкурса, в рамках которого кадры присылали не только профессиональные фотографы, но и любители.

Теперь 20 фотографий крымского полуострова можно будет увидеть с 17 по 31 марта на Тверском бульваре перед штаб-квартирой ТАСС и на ВДНХ. Еще одна выставка откроется в Симферополе у здания туристско-информационного центра на ж/д вокзале.

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