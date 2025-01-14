Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя

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Владимир Путин поддержал инициативу, согласно которой предлагается продлить государственную программу по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года.

"Будем считать, что договорились и решение принято", – ответил Путин на предложение, озвученное вице-премьером Маратом Хуснуллиным во время профильного совещания.

Еще в 2022 году Путин выступил с предложением продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с возможностью пролонгации до 2030 года. Изначально срок действия программы истекал в 2025 году. Путин отмечал, что перед властями стоит задача расширения транспортной, энергетической и другой инфраструктуры.

Сегодня объемы ВВП и темпы инвестирования в значимые проекты развития Крыма и Севастополя значительно увеличились. По словам Путина, ожидается и рост собственных доходов субъектов. В сравнении с 2014 годом в Крыму к текущему моменту они увеличились в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза.

