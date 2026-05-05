Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:27

Происшествия
Главная / Новости /

Daily Star: в Германии женщине, державшей в заточении свою дочь, дали пять лет тюрьмы

В Германии женщине, державшей в заточении свою дочь, дали пять лет тюрьмы

Фото: 123RF.com/skycinema

В Германии мать приговорили к пяти годам тюремного заключения за то, что она семь лет держала свою маленькую дочь в заточении, сообщает Daily Star.

Как пишут немецкие СМИ, 13-летняя Мара с двух до девяти лет фактически находилась в неволе в своем доме под присмотром бабушки и дедушки в городе Аттендорн. Ее мать, Розмари Г., прекратила все контакты с отцом ребенка, а в 2015 году инсценировала переезд в Италию, но вместо этого оставила дочь в ужасных условиях у своих родителей.

Девочка не ходила в детский сад, школу и вообще в какие-либо места, где могла бы пообщаться со сверстниками. В результате у девочки развились серьезные проблемы с психическим и физическим здоровьем, в том числе искривление костей, атрофия стоп и сильнейшие психологические травмы, проявлявшиеся паническими атаками.

Девочку вызволили в 2022 году. Власти обеспокоились ее судьбой после того, как итальянские следователи выяснили, что по адресу, куда якобы переехала 49-летняя мать, никто не живет.

По данным немецкого издания Welt, полиция провела обыск и освободила Мару 23 сентября 2022 года. После этого ее отдали в приемную семью, а до мая 2023 года она несколько месяцев лечилась в детской и подростковой психиатрической клинике.

По версии обвинения, причиной "злонамеренного пренебрежения" стало извращенное желание матери "оставить ребенка себе".

Отмечается, что 80-летняя бабушка девочки получила два года лишения свободы условно, а 84-летний дедушка – год и три месяца условно за пособничество и подстрекательство.

Уточняется, что из-за деликатности дела большая часть процесса прошла в закрытом режиме. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось, в том числе после попытки матери покончить с собой во время разбирательства.

Ранее в штате Флорида полиция обнаружила 17-летнюю школьницу, поиски которой продолжались в течение четырех дней. Она была найдена в шкафу спальни официально зарегистрированного насильника, 30-летнего Алексиса Диаса-Толедо. Задержанному предъявили обвинения в несоблюдении требований регистрации сексуальных преступников и вмешательстве в опеку над несовершеннолетним.

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика