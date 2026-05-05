Daily Star: в Германии женщине, державшей в заточении свою дочь, дали пять лет тюрьмы

Фото: 123RF.com/skycinema

В Германии мать приговорили к пяти годам тюремного заключения за то, что она семь лет держала свою маленькую дочь в заточении, сообщает Daily Star.

Как пишут немецкие СМИ, 13-летняя Мара с двух до девяти лет фактически находилась в неволе в своем доме под присмотром бабушки и дедушки в городе Аттендорн. Ее мать, Розмари Г., прекратила все контакты с отцом ребенка, а в 2015 году инсценировала переезд в Италию, но вместо этого оставила дочь в ужасных условиях у своих родителей.

Девочка не ходила в детский сад, школу и вообще в какие-либо места, где могла бы пообщаться со сверстниками. В результате у девочки развились серьезные проблемы с психическим и физическим здоровьем, в том числе искривление костей, атрофия стоп и сильнейшие психологические травмы, проявлявшиеся паническими атаками.

Девочку вызволили в 2022 году. Власти обеспокоились ее судьбой после того, как итальянские следователи выяснили, что по адресу, куда якобы переехала 49-летняя мать, никто не живет.

По данным немецкого издания Welt, полиция провела обыск и освободила Мару 23 сентября 2022 года. После этого ее отдали в приемную семью, а до мая 2023 года она несколько месяцев лечилась в детской и подростковой психиатрической клинике.

По версии обвинения, причиной "злонамеренного пренебрежения" стало извращенное желание матери "оставить ребенка себе".

Отмечается, что 80-летняя бабушка девочки получила два года лишения свободы условно, а 84-летний дедушка – год и три месяца условно за пособничество и подстрекательство.

Уточняется, что из-за деликатности дела большая часть процесса прошла в закрытом режиме. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось, в том числе после попытки матери покончить с собой во время разбирательства.

Ранее в штате Флорида полиция обнаружила 17-летнюю школьницу, поиски которой продолжались в течение четырех дней. Она была найдена в шкафу спальни официально зарегистрированного насильника, 30-летнего Алексиса Диаса-Толедо. Задержанному предъявили обвинения в несоблюдении требований регистрации сексуальных преступников и вмешательстве в опеку над несовершеннолетним.