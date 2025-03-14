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14 марта, 23:55

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Гости фестиваля "Крымская весна" смогут создать сувениры и попробовать крымские деликатесы

Гости фестиваля "Крымская весна" смогут создать сувениры и попробовать крымские деликатесы

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На Тверской площади стартовал фестиваль "Крымская весна". Он предлагает окунуться в атмосферу полуострова. Гостей ждут увлекательные мастер-классы, где можно освоить традиционные ремесла Крыма и создать своими руками уникальные сувениры.

На фестивальном маркете представлены продукты и изделия из Крыма: натуральная косметика, эко-десерты, а также предметы из ценных пород деревьев, таких как кипарис и абрикос. Особое внимание привлекают ароматные свечи из крымской лаванды и украшения в южном стиле.

Культурная программа праздника включает выступления ансамбля "Подворье" и коллективов Крымской государственной филармонии. Гости смогут насладиться музыкой, танцами и познакомиться с богатыми традициями полуострова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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