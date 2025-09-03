Набережные в центре Москвы временно перекроют 6 сентября

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Движение транспорта на некоторых набережных в центре Москвы временно ограничат 6 сентября в связи с проведением фестиваля "День ходьбы". Об этом горожан предупредили на портале мэра и правительства столицы.

В частности, с 05:00 до 16:00 будет закрыт проезд по Смоленской набережной от дома 2 до Ростовской набережной, а также по Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка.

Ограничения распространятся на Саввинскую набережную на участке от 1-го Вражского переулка до Новодевичьей набережной, на Новодевичью от Саввинской до Лужнецкой, а также на Лужнецкую от Новодевичьей до улицы Лужники. Там нельзя будет проехать в период с 09:00 до 16:00.

Кроме того, в это время проезд будет запрещен по улице Лужники от дома 24, строения 48, до дома 24, строения 50.

Вместе с тем 6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на всех вышеперечисленных участках будет запрещена парковка. Водителей призвали заблаговременно запланировать свой маршрут с учетом всех корректировок.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помимо этого, 6-го числа ограничат движение автобусов по Лукинской улице с 09:50. Корректировки связаны с проведением ретрофестиваля.

Ограничения затронут участок дороги между остановками "Улица Лукинская" и "ДК "Ново-Переделкино". При этом маршруты будут курсировать по улицам Шолохова и Чоботовской.