Движение транспорта ограничат на МКАД в районе улицы Верхние Поля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одна-две полосы будут недоступны для проезда на участках МКАД в районе 15-го километра с 25 августа до 30 октября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ. С 25 по 26 августа в районе дома 2, строения 1, круглосуточно будет закрыта для движения одна полоса. С 26 по 31 августа – две полосы.

С 31 августа до 23 сентября в районе дома 14 по Дзержинскому шоссе круглосуточно будет закрыта одна полоса движения. С 23 сентября по 30 октября – тоже одна полоса.

