Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

28 августа, 16:52

Транспорт

Некоторые дороги в ЦАО перекроют по 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые дороги в ЦАО перекроют с 28 августа по 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за проведения мероприятий проезд будет закрыт на:

  • Большом Устьинском мосту;
  • Устьинском проезде;
  • Яузском бульваре;
  • Покровском бульваре;
  • участке Садовнического проезда.

Время перекрытия:

  • с 28 августа 23:30 до 29 августа 03:00;
  • с 2 сентября 23:30 до 3 сентября 03:00;
  • 6 сентября с 11:00 до 12:00.

Отмечается, что движение будет перекрыто не более чем на 10 минут.

Ранее сообщалось, что участок Троицкой линии метро закроют в Москве с 29 по 31 августа. Ограничения нужны для проведения работ, специалисты интегрируют новый участок в инфраструктуру метрополитена.

