Некоторые дороги в ЦАО перекроют по 6 сентября
Некоторые дороги в ЦАО перекроют с 28 августа по 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Из-за проведения мероприятий проезд будет закрыт на:
- Большом Устьинском мосту;
- Устьинском проезде;
- Яузском бульваре;
- Покровском бульваре;
- участке Садовнического проезда.
Время перекрытия:
- с 28 августа 23:30 до 29 августа 03:00;
- с 2 сентября 23:30 до 3 сентября 03:00;
- 6 сентября с 11:00 до 12:00.
Отмечается, что движение будет перекрыто не более чем на 10 минут.
