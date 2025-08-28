Некоторые дороги в ЦАО перекроют по 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые дороги в ЦАО перекроют с 28 августа по 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за проведения мероприятий проезд будет закрыт на:



Большом Устьинском мосту;

Устьинском проезде;

Яузском бульваре;

Покровском бульваре;

участке Садовнического проезда.

Время перекрытия:

с 28 августа 23:30 до 29 августа 03:00;

с 2 сентября 23:30 до 3 сентября 03:00;

6 сентября с 11:00 до 12:00.

Отмечается, что движение будет перекрыто не более чем на 10 минут.

Ранее сообщалось, что участок Троицкой линии метро закроют в Москве с 29 по 31 августа. Ограничения нужны для проведения работ, специалисты интегрируют новый участок в инфраструктуру метрополитена.