Движение автобусов ограничат по части Лукинской улицы 6 сентября из-за ретрофестиваля

Фото: depositphotos/Emevil

В связи с проведением ретрофестиваля движение автобусов будет ограничено по части улицы Лукинская в субботу, 6 сентября, с 9:50. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения будут действовать до конца мероприятия и затронут участок дороги между остановками "Улица Лукинская" и "ДК "Ново-Переделкино"". При этом маршруты будут курсировать по улицам Шолохова Чоботовская.

Ранее в Дептрансе столицы сообщили, что движение автобусов по улице Гиляровского будет восстановлено с 2 сентября. Изменения затронут маршруты м2, м9, 903, 33, 519, 604, 714, 778, с510, 539, с585 и н9.

Также в ведомстве предупредили, что некоторые дороги в ЦАО будут перекрываться до 6 сентября включительно. Ограничения связаны с проведением мероприятий. Отмечается, что движение будет перекрыто не более чем на 10 минут.