Дептранс не подтвердил планы о введении оплаты за каждый километр пробега на автомобиле

Фото: 123RF/petrunina

В Москве не будет введена система оплаты за каждый километр пробега на личных автомобилях, сообщает RT со ссылкой на столичный Дептранс.

В транспортном ведомстве отметили, что к ним не поступали обращения по данному вопросу. Также в Дептрансе напомнили о двух функционирующих в мегаполисе платных автомагистралях. Речь идет о проспекте Багратиона и Московском скоростном диаметре, которые работают на протяжении нескольких лет.

Информация о соответствующих нововведениях ранее появились в СМИ. Журналисты ссылались на экспертов, которые предупреждали, что все дороги в столице могут стать платными. Якобы таким образом планировалось бороться с пробками.

В середине февраля "Автодор" повысил стоимость проезда по платным трассам в связи с ежегодной индексацией тарифов и абонементов. В среднем цена за километр пути по дорогам выросла в соответствии с уровнем инфляции.

В частности, проезд по М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток" для транспортных средств первой категории увеличился на 360, 320 и 344 рубля соответственно. Стоимость составила 4 610, 3 550 и 4 825 рублей. Помимо этого, на многих платных участках по-прежнему действуют абонементы на проезд.