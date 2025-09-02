Движение автобусов восстановят на улице Гиляровского с 2 сентября

Фото: 123RF/lightpoet

Движение автобусов по улице Гиляровского будет восстановлено с 2 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что изменения затронут маршруты м2, м9, 903, 33, 519, 604, 714, 778, с510, 539, с585 и н9.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что на 223 маршрутах в городе работают уже 2 470 электробусов. За 7 лет на них совершено более 800 миллионов поездок.

Самый современный и экологичный транспорт отечественного производства курсирует в Москве с 1 сентября 2018 года. За это время специалисты модернизировали 9 эксплуатационных площадок для обслуживания электробусов, открыли 3 инновационных парка для электробусов "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка", подключили 400 зарядных станций для электробусов по всему городу и обучили более 4,5 тысячи профессиональных водителей.