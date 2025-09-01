"Новости дня": на Ленинградском вокзале открылся подземный переход

Для пассажиров Ленинградского вокзала пересадки на метро теперь занимают в три раза меньше времени. После ремонта открылся подземный переход, который связывает платформы дальнего следования со станцией метро "Комсомольская". Дорога занимает всего 1,5 минуты.

Сейчас вокзал находится на реконструкции. Историческую часть сохранят и отремонтируют. После завершения работ он станет частью единого транспортного каркаса столицы: появятся новые входы и выходы на станции метро, зоны отдыха, коворкинг и библиотека.

