Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 18:05

Транспорт

"Новости дня": на Ленинградском вокзале открылся подземный переход

"Новости дня": на Ленинградском вокзале открылся подземный переход

Сигналы светофоров начали отображаться в приложениях "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор"

Верификация пользователей каршеринга затронет примерно 30% водителей в Москве

Пользователи каршеринга в Москве начнут проходить проверку личности через mos.ru

В России выросли штрафы за небезопасную перевозку детей в авто

Эксперт заявил об усилении безопасности после введения верификации в московском каршеринге

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 сентября

ЦППК проверит 375 поездов перед зимним сезоном

Электробусы вышли на маршрут № 149 на севере Москвы

Обязательная верификация пользователей каршеринга вступила в силу в Москве

Для пассажиров Ленинградского вокзала пересадки на метро теперь занимают в три раза меньше времени. После ремонта открылся подземный переход, который связывает платформы дальнего следования со станцией метро "Комсомольская". Дорога занимает всего 1,5 минуты.

Сейчас вокзал находится на реконструкции. Историческую часть сохранят и отремонтируют. После завершения работ он станет частью единого транспортного каркаса столицы: появятся новые входы и выходы на станции метро, зоны отдыха, коворкинг и библиотека.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика