Эксперт заявил об усилении безопасности после введения верификации в московском каршеринге

В Москве начали действовать новые правила для пользователей каршеринга, теперь требуется обязательная проверка личности через портал mos.ru. Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что такие меры сделают сервис более комфортным и безопасным.

По его словам, часть неаккуратных клиентов может отказаться от поездок, а остальные будут пользоваться каршерингом чаще и бережнее. Юристы добавили, что персональные данные пользователей защищены и не могут быть использованы третьими лицами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.