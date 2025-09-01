01 сентября, 11:30Транспорт
Эксперт заявил об усилении безопасности после введения верификации в московском каршеринге
В Москве начали действовать новые правила для пользователей каршеринга, теперь требуется обязательная проверка личности через портал mos.ru. Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что такие меры сделают сервис более комфортным и безопасным.
По его словам, часть неаккуратных клиентов может отказаться от поездок, а остальные будут пользоваться каршерингом чаще и бережнее. Юристы добавили, что персональные данные пользователей защищены и не могут быть использованы третьими лицами.
