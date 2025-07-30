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30 июля, 07:30

Транспорт

Пассажиры ЦППК смогут получить кешбэк с покупки билета при помощи СБП

Пассажиры ЦППК смогут получить кешбэк с покупки билета при помощи СБП

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Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут получить кешбэк с покупки билета с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

При оплате в билетопечатающих автоматах можно вернуть 10% от стоимости покупки. Если оплатить поездку в мобильном приложении, то максимальный размер кешбэка составит 15%. Акция стартовала 15 июня и только за первый месяц пассажирам, оплачивающим билеты таким способом, вернули свыше 11 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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