ЦППК раздаст питьевую воду на вокзалах и ж/д станциях из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) из-за жары 25 июля раздадут пассажирам воду. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

С 14:00 до 17:00 взять бутылки с водой можно будет у специальных брендированных стоек на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Кроме того, раздачу проведут на станциях Московского центрального диаметра (МЦД) Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Площадь трех вокзалов и Тушинская, а также на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

В связи с жарой в столице до 17:00 25 июля действует оранжевый уровень погодной опасности. В некоторых районах Москвы столбики термометров покажут 30 градусов.

Горожанам рекомендовали надеть одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также пить больше воды и по возможности находиться в тени.