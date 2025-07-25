25 июля, 13:36Транспорт
ЦППК раздаст питьевую воду на вокзалах и ж/д станциях из-за жары
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) из-за жары 25 июля раздадут пассажирам воду. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
С 14:00 до 17:00 взять бутылки с водой можно будет у специальных брендированных стоек на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.
Кроме того, раздачу проведут на станциях Московского центрального диаметра (МЦД) Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Площадь трех вокзалов и Тушинская, а также на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).
В связи с жарой в столице до 17:00 25 июля действует оранжевый уровень погодной опасности. В некоторых районах Москвы столбики термометров покажут 30 градусов.
Горожанам рекомендовали надеть одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также пить больше воды и по возможности находиться в тени.
Синоптики спрогнозировали погоду без осадков в Москве 26 и 27 июля