29 августа, 16:48Транспорт
МВД может сократить срок оплаты штрафов авто, зарегистрированных не в России
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
МВД России предложило уменьшить до суток срок уплаты штрафа для владельцев автомобилей, которые были зарегистрированы в других странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
"В случае выявления транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, владельцы которых не уплатили административный штраф в течение суток, такие транспортные средства будут задерживаться до уплаты административного штрафа", – заключили в МВД.
Там также напомнили, что сейчас собственники зарегистрированных вне РФ машин могут уплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. При этом они имеют возможность беспрепятственно выехать за пределы страны.
Принятие законопроекта поспособствует соблюдению принципа неотвратимости наказания, заключили в МВД.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы до 15 тысяч рублей за "иранскую тонировку", то есть съемные шторки для автомобилей. С таким предложением в МВД обратился Национальный автомобильный союз.
Вице-президент организации Антон Шапарин обратил внимание, что число людей, нарушающих установленные нормы, растет с каждым годом. Если раньше среди водителей были распространены гардины, напоминающие домашние шторы, то теперь в автомобилях можно встретить выдвижные пленки.
В связи с этим НАС призвал усилить стимулирующие меры, увеличить размер штрафа до 15 тысяч рублей и уточнить формулировки названий тонировки. Последнее поможет исключить возможность применения подобных устройств.
В России предложили увеличить штрафы за шумные машины до 5 000 рублей