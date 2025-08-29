МВД может сократить срок оплаты штрафов авто, зарегистрированных не в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

МВД России предложило уменьшить до суток срок уплаты штрафа для владельцев автомобилей, которые были зарегистрированы в других странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"В случае выявления транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, владельцы которых не уплатили административный штраф в течение суток, такие транспортные средства будут задерживаться до уплаты административного штрафа", – заключили в МВД.

Там также напомнили, что сейчас собственники зарегистрированных вне РФ машин могут уплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. При этом они имеют возможность беспрепятственно выехать за пределы страны.

Принятие законопроекта поспособствует соблюдению принципа неотвратимости наказания, заключили в МВД.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы до 15 тысяч рублей за "иранскую тонировку", то есть съемные шторки для автомобилей. С таким предложением в МВД обратился Национальный автомобильный союз.

Вице-президент организации Антон Шапарин обратил внимание, что число людей, нарушающих установленные нормы, растет с каждым годом. Если раньше среди водителей были распространены гардины, напоминающие домашние шторы, то теперь в автомобилях можно встретить выдвижные пленки.

В связи с этим НАС призвал усилить стимулирующие меры, увеличить размер штрафа до 15 тысяч рублей и уточнить формулировки названий тонировки. Последнее поможет исключить возможность применения подобных устройств.