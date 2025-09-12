Москвичам рассказали об изменениях в работе транспорта 12–14 сентября 2025 года

Москва отметит свое 878-летие 13 и 14 сентября, в связи с чем изменится работа парковок и общественного транспорта. Однако часть перекрытий будет введена еще раньше. Об основных изменениях – в нашем материале.

Перекрытия

Фото: Москва 24 Антон Великжанин

Временные перекрытия движения транспорта введут на столичных улицах 12 и 13 сентября в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва".

В частности, 12 сентября с 14:00 до 07:00 13 сентября движение по одной полосе ограничат на части улицы Крылатской. Подобные изменения затронут и некоторые участки Продольного проезда 12 сентября с 16:00 до 23:59. Кроме того, в пятницу будут перекрытия в районе площади перед главным входом ВДНХ: они начнутся с 22:00 и продолжатся до окончания мероприятия.

На следующий день с 00:00 до конца события движение временно ограничат от улицы Нижние Мнёвники до дома 2 на Крылатской, а также в 1-м и 2-м Поперечных проездах от проспекта Мира до Продольного проезда. Кроме того, 13 сентября с 07:00 до 12:00 для автомобилистов будут недоступны следующие участки:



улица Крылатская от дома 14 до Рублевского шоссе;

улица Нижние Мнёвники в сторону Крылатской;

Новый Карамышевский мост в сторону улицы Нижние Мнёвники;

улица Народного Ополчения в направлении Карамышевской набережной;

улица Алабяна в сторону улицы Народного Ополчения;

Алабяно-Балтийский тоннель в направлении улицы Алабяна;

Большая Академическая улица от дома 81 до Алабяно-Балтийского тоннеля (в сторону улицы Космонавта Волкова).

С 12:00, пока не проедут велосипедисты, движение закроют по следующим адресам:

Продольный проезд от парковки № 9506 (справа от главного входа ВДНХ) до улицы Сергея Эйзенштейна;

улица Сергея Эйзенштейна от проспекта Мира до улицы Вильгельма Пика;

улица Вильгельма Пика от улицы Сергея Эйзенштейна до Сельскохозяйственной улицы;

Сельскохозяйственная от Вильгельма Пика до проезда Серебрякова;

проезд Серебрякова (в сторону Сельскохозяйственной) от Березовой аллеи до улицы Сельскохозяйственной.

Кроме того, в этот же временной промежуток перекроют некоторые участки Московского скоростного диаметра (МСД):



Северо-Восточная хорда (СВХ) в сторону Алтуфьевского шоссе от Березовой аллеи до дома 16, строение 10, в Сигнальном проезде;

СВХ в сторону трассы М-11 от проезда Нансена до реки Лихоборки;

съезды с проспекта Мира (в направлении центра) на СВХ в сторону проезда Нансена;

СВХ в сторону трассы М-11 от реки Лихоборки до Дмитровского шоссе;

СВХ в направлении Дмитровского шоссе от дома 2в на улице Линии Октябрьской Железной Дороги до Большой Академической улицы.

Также временно закроют:



съезд с Дмитровского шоссе на улицу Валаамскую в сторону области;

3-й Нижнелихоборский проезд от Дмитровского шоссе до Большой Академической улицы (в сторону последней);

Большую Академическую между улицами Прянишникова и Валаамской, а также от Прянишникова до Алабяно-Балтийского тоннеля (в направлении улицы Космонавта Волкова);

участки улицы Лихоборские Бугры, а также 4-го Новомихалковского и Академического проездов, которые пересекаются с Большой Академической улицей;

Алабяно-Балтийский тоннель в сторону улицы Алабяна;

Алабяна в направлении улицы Народного Ополчения.

С 12:00 до конца велогонки частично закроют улицу Народного Ополчения и Новый Карамышевский мост, в обоих случаях – в сторону улицы Нижние Мнёвники. На ней, в свою очередь, ограничат движение в направлении улицы Крылатской. Также временно не будут проезжать автомобили от улицы Нижние Мнёвники до дома 15 на Крылатской.

Парковки

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Для проведения Московского осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва" внесены изменения и в работу некоторых парковок.

В частности, временный запрет коснется тех стоянок, что находятся на улице Крылатской и в проезде от Нижних Мнёвников до проспекта Маршала Жукова, а также в проезде около памятника "Рабочий и колхозница". Те же ограничения во 2-м Поперечном проезде от проспекта Мира до Продольного проезда, на улице Сергея Эйзенштейна от проспекта Мира до улицы Вильгельма Пика, а также на Вильгельма Пика от Сергея Эйзенштейна до Сельскохозяйственной улицы. Режим будет действовать 12 сентября с 00:01 до конца события.

На следующий день с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещено парковаться на всех участках, которые окажутся перекрыты.

Общественный транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Общественный транспорт будет работать дольше обычного во время празднования Дня города 13 и 14 сентября. В частности, в ночь с субботы на воскресенье станции метро и МЦК примут пассажиров до 02:00. До этого же времени продолжат работать 17 трамвайных маршрутов. При этом 18 регулярных ночных автобусов будут курсировать в прежнем режиме: с их расписанием можно ознакомиться здесь.

В то же время остановка "Зарядье" для автобусов с755 не будет работать с 12:00 и до снятия ограничений. В качестве альтернативы можно пользоваться остановкой "Китайгородский проезд" в пяти минутах пешком от "Зарядья". Кроме того, 14 сентября из-за спортивного события автобус 522, курсирующий через территорию ВДНХ, начнет ездить с 10:00. Также от станции МЦД Останкино до главного входа ВДНХ можно будет доехать на маршруте 76.



Также в выходные на время проведения концерта-мюзикла "А я иду, шагаю по Москве" остановка "Кинопарк "Москино" для автобусов МК1 и 101 будет перенесена на Калужское шоссе. При этом с 19:00 автобусы 101 будут ходить непосредственно от кинопарка. Вышеуказанный транспорт станет курсировать чаще, а вот маршрут МК2 в эти дни работать не будет. Вместо него можно пользоваться автобусами МК1 от метро "Теплый Стан" и е142, е143, е144 и е148 от метро "Ольховая".

Запланированы изменения и в расписании поездов МЦД-4 после 21:30 12 сентября до 07:45 13-го – нужно поменять стрелочный перевод на станции Внуково. В частности, от Внуково до Толстопальцево составы будут ехать в обе стороны по одному пути. В связи с этим поменяется платформа прибытия поездов на станцию Лесной Городок. При этом некоторые маршруты в сторону станции Железнодорожная проедут мимо платформ Толстопальцево, Внуково и Лесной Городок без остановки.

"На этих станциях при движении в центр поезда будут следовать с увеличенными до 50 минут интервалами. Чтобы отправиться с этих станций в центр, следуйте до Кокошкино и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону", – сказано в сообщении столичного департамента транспорта.

В целом, на всем направлении интервалы между составами могут достигать 35 минут, предупредили там. Кроме того, у некоторых поездов изменится набор остановок, а часть поедет по укороченным маршрутам от и до станций Мичуринец, Мещерская и Площадь трех вокзалов. Более подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте ЦППК.

