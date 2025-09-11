Ряд улиц временно закроют для движения транспорта 12 и 13 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта временно ограничат 12 и 13 сентября на нескольких улицах столицы в связи с проведением Осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва". Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса.

В частности, на Крылатской улице перекроют одну полосу с 14:00 пятницы, 12-го числа, до 07:00 субботы, 13 сентября, а в Продольном проезде – с 16:00 до 23:59 12-го числа. В этот же день с 22:00 до конца мероприятия полностью закроют движение на площади перед главным входом ВДНХ.

В свою очередь, 13 сентября ограничения коснутся:



Продольного, 1-го и 2-го Поперечных проездов, а также улицы Крылатской с 00:01 до конца мероприятия;

улиц Нижние Мневники, Крылатской, Алабяна, Народного Ополчения и Большой Академической, а также Алабяно-Балтийского тоннеля и Нового Карамышевского моста с 07:00 до 12:00.

Кроме того, с 12:00 до прохождения велоколонны на улицах Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственной и Большой Академической, на Нижних Мневниках, в Алабяно-Балтийском тоннеле и на Новом Карамышевском мосту автомобилисты не смогут проехать по МСД в сторону трассы М-11, съездах с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону области.

В эти два дня на некоторых улицах также будет запрещена парковка:



с 00:01 12 сентября до конца мероприятия на Крылатской улице (включая местный проезд возле памятника "Рабочий и Колхозница"), 2-м Поперечном проезде, улице Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика;

с 00:01 13 сентября до завершения мероприятия на всех перекрытых участках.

Дептранс призвал водителей заранее планировать свой маршрут, учитывая все временные ограничения.

Ранее горожан предупредили, что в период с 12 сентября до 10 декабря на участках 11-й и 13-й Парковой улиц будут недоступны для движения 1–2 полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.

Также на некоторых участках, где будут действовать ограничения, временно запретят парковку. Необходимо обращать внимание на знаки.