Остановку "Кинопарк "Москино" перенесут на Калужское шоссе 13 и 14 сентября. Это связано с проведением концерта-мюзикла "А я иду, шагаю по Москве".

С 19:00 автобусы № 101 пойдут от кинопарка, а автобусы МК2 работать не будут.

Рекомендуется использовать автобусы МК1 от станции метро "Теплый Стан", а также маршруты е142, е143, е144, е148 от станции метро "Ольховая".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.