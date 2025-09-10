Форма поиска по сайту

10 сентября, 07:30

Транспорт

Остановку "Кинопарк "Москино" перенесут на Калужское шоссе 13 и 14 сентября

Остановку "Кинопарк "Москино" перенесут на Калужское шоссе 13 и 14 сентября. Это связано с проведением концерта-мюзикла "А я иду, шагаю по Москве".

С 19:00 автобусы № 101 пойдут от кинопарка, а автобусы МК2 работать не будут.

Рекомендуется использовать автобусы МК1 от станции метро "Теплый Стан", а также маршруты е142, е143, е144, е148 от станции метро "Ольховая".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

