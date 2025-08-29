Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 17:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Проект планировки транспортного узла "Лухмановская" утвержден в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, узел построят в Косино-Ухтомском районе вдоль Московского скоростного диаметра (МСД). Рядом расположены улицы Красковская, Лухмановская и Дмитриевского. Пересадочный комплекс будет включать в себя одноименную станцию метро. Вокруг сделают парковки и реконструируют прилегающие дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

