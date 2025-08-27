Оборот столичных производителей текстиля и одежды вырос почти на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды с января по июнь этого года составил 139 миллиардов рублей. Это на 29,6% больше в сопоставимых ценах по сравнению с таким же периодом 2024 года, сказала глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, в Москве работают как крупные предприятия, так и небольшие ателье и авторские бренды. Они развивают производство и внедряют современные решения для поставки на рынок продукции, которая способна удовлетворить запросы граждан.

На производителей одежды и текстильных изделий приходится 3,8% оборота обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора и свыше 20% от общего оборота отрасли в стране, указала Багреева.

В частности, свыше 80% отраслевой выручки (около 115 миллиардов рублей) сделали производители одежды. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 34%.

На производителей текстиля пришлось примерно 20% общего оборота, который составил 25,4 миллиарда рублей – на 12,4% больше, чем годом ранее. На крупных и средних производителей отрасли пришлось 39% совокупной выручки – 55 миллиардов рублей.

Развитие отрасли в первую очередь обеспечивают малые компании, оборот которых по сравнению с первыми шестью месяцами 2024-го вырос на 70% – до 85 миллиардов рублей. Их доля в отраслевом обороте увеличилась на 15 процентных пунктов, до 61%.

За последние три года в России количество отечественных брендов одежды и обуви увеличилось на 18%. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, для укрепления самостоятельности отрасли активно наращивается выпуск современных тканей, изготовленных из синтетических и искусственных материалов.