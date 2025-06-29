Столичные фабрики ускорили выпуск спецодежды в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные текстильные фабрики за первые 4 месяца текущего года нарастили объемы отгрузки одежды на 71,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Общая сумма поставок составила свыше 48,3 миллиарда рублей. Ликсутов напомнил, что в городе успешно работает свыше 340 предприятий легкой промышленности, на которых заняты 11 500 человек.

"Благодаря комплексной поддержке, организованной по инициативе Сергея Собянина, компании активно развивают производство современной повседневной и специализированной одежды, удовлетворяя рыночный спрос. Это позволяет не только обеспечивать высокое качество продукции, но и увеличивать объемы ее отгрузки", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

На столичных предприятиях шьют спецодежду для профессионалов самых разных отраслей – от промышленности и топливно-энергетического комплекса до медицины, городского хозяйства и других сфер.

Всего в период с января по апрель 2025 года столичные фирмы произвели свыше 394 500 единиц специальной одежды, включая более 120 600 комплектов производственной и профессиональной мужской одежды. Кроме того, за это время на предприятиях изготовили свыше 44 680 женских комплектов одежды, 59 740 юбок, халатов и фартуков, 32 500 мужских комбинезонов и 92 570 единиц прочей одежды.

"Эти показатели свидетельствуют о динамичном развитии легкой промышленности в Москве и ее способности обеспечивать высокое качество и разнообразие товаров для потребителей", – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В частности, НПО "ДиОД", которое создает одежду для "чистых помещений" и заводов радиоэлектронной промышленности, представило свою коллекцию одежды "Москвичка", которую изготовили из российских тканей. Она не только обладает антистатическими свойствами, но и износостойка, комфортна для ношения и отвечает всем требованиям.

При этом фирма увеличила свои мощности в 2,5 раза, что позволило с начала года нарастить выпуск товаров на 60%. Теперь загрузка производства НПО превышает 100%, отметил гендиректор фирмы Николай Одинцов. Ассортимент за год вырос почти в 2 раза. В линейке около 300 позиций спецодежды и более 20 моделей специальной обуви.

В это же время в столице работает швейное производство "Магна", которое с 2015 года специализируется на промышленном пошиве спецодежды и униформы. На предприятии используются вышивальные машины, системы раскроя, автоматизированные линии и другие высокотехнологичные решения.

Здесь готовят одежду для представителей нефтегазовой отрасли, в которой используют ткань с карбоновой нитью, что защищает от статического электричества. Также в ассортименте фирмы есть униформа для строительной отрасли с усиленной износостойкостью, а также одежда для работы в условиях экстремальных температур.

Кроме прочего, в столице развиваются и высокотехнологичные предприятия. В настоящий момент особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" объединяет 10 площадок, на которых локализовано более 220 высокотехнологичных предприятий. В будущем ее промышленная инфраструктура увеличится в 3,5 раза.

